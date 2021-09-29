Моторіна хотіла перерізати собі вени дорогою у в'язницю
Після оголошення вироку Моторіна попрощалася зі своїми трьома сестрами, які прийшли на суд її підтримати. Конвой відвів її і посадив у спецавтомобіль.
Важливо 19-річну Моторіну визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру: який вирок
По дорозі в слідчий ізолятор, дівчина вчинила спробу самогубства. Вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.
Дівчину засудили до 15 років в'язниці
28 вересня колегія суддів Октябрського райсуду Полтави визнала Вероніку Моторіну винною у вбивстві. Її засудили до 15 років в'язниці. Перед тим дівчині дали останнє слово. Вона попросила вибачення у дружини вбитого Сергія Смольянінова.
Моторіна визнала свою вину й пояснила, що скоїла злочин випадково. Мовляв, хлопець довів її до депресії. "Я просто хотіла померти, а вийшло так, що, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди у моїй душі та на моїй совісті", – наголосила дівчина.
Що відомо про вбивство у тирі Полтави
- У лютому 2020 року Моторіна смертельно поранила 64-річного працівника полтавського тиру Ігоря Смолянінова.
- Дівчина пішла в тир, аби "зняти стрес" після сварки зі своїм хлопцем.
- Моторіна спочатку стріляла із пістолета Glock, потім із автомата АК-74, а далі взяла до рук пістолет Марголіна. Саме з нього вона і вбила Смольянінова. Нападницю зупинив інший інструктор.
- До речі, місцеві ЗМІ також писали, що дівчина ділилася своїм бажанням "когось вбити" і хотіла поїхати воювати на Схід України.