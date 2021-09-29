Моторіна хотіла перерізати собі вени дорогою у в'язницю

Після оголошення вироку Моторіна попрощалася зі своїми трьома сестрами, які прийшли на суд її підтримати. Конвой відвів її і посадив у спецавтомобіль.

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По дорозі в слідчий ізолятор, дівчина вчинила спробу самогубства. Вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.

Дівчину засудили до 15 років в'язниці

28 вересня колегія суддів Октябрського райсуду Полтави визнала Вероніку Моторіну винною у вбивстві. Її засудили до 15 років в'язниці. Перед тим дівчині дали останнє слово. Вона попросила вибачення у дружини вбитого Сергія Смольянінова.

Моторіна визнала свою вину й пояснила, що скоїла злочин випадково. Мовляв, хлопець довів її до депресії. "Я просто хотіла померти, а вийшло так, що, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди у моїй душі та на моїй совісті", – наголосила дівчина.

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