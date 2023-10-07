Законно ли вручение повестки через почтовый ящик: в ТЦК дали ответ

Повестка считается врученной только тогда, когда она подписана военнообязанным. Поэтому работники ТЦК должны передавать документ лично в руки.

Об особенностях вручения повестки рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Также он считает, что мобилизация коснется всех военнообязанных мужчин.

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Как должны вручать повестку

Роман Истомин отмечает, что должностные лица ТЦК разносят повестки, подписанные начальником терцентра комплектования. Военнообязанный должен получить повестку лично и подписать документ – только после этого он может считаться законно врученным.

Это означает, что работники ТЦК не могут оставлять повестку в почтовом ящике или передавать его через родственников. В таком случае она не имеет юридической силы. Однако следует отметить, что в законе нет четких мест, где можно или нельзя выдавать приглашения в ТЦК. Поэтому работники военкомата могут приходить по домашнему адресу к военнообязанному.

Спикер добавил, что работники ТЦК не могут применять силу для вручения документа – содержать человека или избивать. Также нельзя задерживать человека за отказ получить повестку.

Будут ли повестки онлайн

Ранее Минобороны сообщили, что в середине осени ТЦК получат доступ в госреестры. В частности, это касается нового сервиса со всеми данными военнообязанных "Оберег".

Военкомат получит больше инструментов для поиска военнообязанных, контроля передвижения граждан по территории страны и за границу, в том числе и проверки оснований для пересечения границы и причин невозвращения военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получения статуса беженцев и так далее.

Несмотря на это, ТЦК не смогут отправлять повестку по электронной почте или в телефонном режиме. Для этого необходимы некоторые изменения в законодательстве. Однако все эти механизмы внедряются в целях упрощения процедуры мобилизации граждан.