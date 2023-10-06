Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин сказал, что мобилизация вполне может коснуться всех военнообязанных. По его словам, каждый мужчина должен быть готов защищать Украину с оружием в руках.

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Мужчины должны готовиться

Роман Истомин не верит, что абсолютно все население должно стать на защиту нашего государства, однако, вероятно, это может касаться значительной части населения.

Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках,

– сказал Истомин.

Хотя пока о таком сценарии не говорится, однако представитель Полтавского территориального центра комплектования считает, что он вполне реален.

Хотя Роман Истомин и сказал, что готовиться должны мужчины, но уже с 1 октября на военный учет также должны стать и женщины, получившие медицинское образование.

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