Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин сказал, что мобилизация вполне может коснуться всех военнообязанных. По его словам, каждый мужчина должен быть готов защищать Украину с оружием в руках.
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Мужчины должны готовиться
Роман Истомин не верит, что абсолютно все население должно стать на защиту нашего государства, однако, вероятно, это может касаться значительной части населения.
Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках,
– сказал Истомин.
Хотя пока о таком сценарии не говорится, однако представитель Полтавского территориального центра комплектования считает, что он вполне реален.
Хотя Роман Истомин и сказал, что готовиться должны мужчины, но уже с 1 октября на военный учет также должны стать и женщины, получившие медицинское образование.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Родичи погибших или пропавших без вести военных имеют право на отсрочку. В ответ на журналистский запрос Минобороны и Комитет по нацбезопасности подтвердили, что в законе не уточняется кем именно должны быть погибшие или пропавшие люди, в частности, военными или гражданскими, чтобы их родные имели право на отсрочку.
- Также муж может получить отсрочку, если их жена беременна третьим ребёнком. Ведь мужчина получает это право в случае содержания троих несовершеннолетних детей. Адвокат Марина Бекало объяснила, что ребенок, который еще не родился, не может быть на содержании отца или матери. Однако мужчина может содержать беременную жену.
- Среди тех, кого могут мобилизовать, есть и ФЛП. Адвокат Андрей Межрицкий рассказал, что мобилизация не является основанием для того, чтобы изменять статус физического лица – предпринимателя, однако есть определенные нюансы. В частности, если мобилизованный является должностным лицом ВСУ, то закрыть ФЛП таки придется, ведь лицо на государственной службе не имеет права на еще одну оплачиваемую деятельность.