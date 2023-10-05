Фотограф цинично назвал Украину "дурдомом". В частности, заявил, что стоял перед выбором, жить ли в нем и умереть от войны, или улететь в Париж. Так что покинул Украину. Кстати, ни в одной сторис Горбай не упомянул о России как агрессоре.

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"Жаль людей, которые наивно верят, что действительно идет борьба за какую-то нацию"

Горбай похвастался, что уехал в Молдову вместе с братом Романом. Правда, детали не рассказал. Заявил, что якобы воспользовался гугл-картами. Также фотограф призвал не давать взятку за пересечение границы.

"Это криминал... Мы не платили ни копейки никому", – подчеркнул Горбай.

Львовский фотограф Горбай сбежал за границу / Скриншот

Он добавил, что хочет, чтобы каждый уехал. Свое бегство объяснил тем, что не хочет умереть.

У нас возник выбор: или идем на войну, умираем за людей, которые разворовывают Украину, мутят кучу другой ерунды, такие, как ТЦК или патрульная полиция, или улететь в Париж. Мы смирились с этим всем и решили: Париж так Париж. И вот мы в Молдове, скоро вылетаем,

– заявил Горбай.

Также добавил, если кому что-то не нравится, то пусть отписываются сразу. Оправдывался, мол, на войне он бесполезен. Потому что якобы не смог бы выстрелить, даже если бы оружие нацелили на него. Также добавил, что "есть люди, которые могут убивать".

Кроме того, он снова и снова повторял о "разворовывании денег". Заявил, что жалеет "наивных людей".

Жаль людей, которые идут и наивно верят, что здесь действительно борьба за какую-то нацию, за правду какую-то,

– сказал Горбай.

Уклонист убежден, что патриотизм, который сейчас есть, – не совсем правильный. Ему жалко украинцев, которые кладут свою жизнь за власть имущих и политиков. По его мнению, Герои, отдавшие свою жизнь за других и наше государство, получают всего минуту молчания.

"Но лично моя позиция, что даже если бы в меня стреляли и у меня был автомат, я бы его бросил и позволил себя убить... От меня больше пользы, когда я жив… Да, я с*кло, я не хочу умереть", – подчеркнул Богдан.

В заключение добавил, что "свалил из Украины", скорее всего, навсегда. Ведь уверен, что война "затянется на годы". Поэтому в планах братьев – получить гражданство Испании.

Также признался, что его мало интересует мнение украинцев, потому что будет ориентироваться уже на другой рынок.

"Здесь войной не будет пахнуть. Я буду показывать, что делается в Европе", – подчеркнул Горбай.

Обратите внимание! Недавно глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Украине уже возбуждено более 7 тысяч уголовных производств по уклонению от мобилизации. Некоторые подделывают документы, переодеваются в женщин и пытаются так пересечь границу. За незаконное пересечение грозит ответственность.