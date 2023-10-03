Вероятно, в Украине применят административное наказание для тех, кто таким образом ушел от мобилизации. В частности, речь идет об уплате штрафа по возвращении из-за границы. Это предположение озвучил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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По словам министра, нужно найти золотую середину и в то же время разработать общий подход к решению проблемы.

Не надо упрекать, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, или тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме,

– отметил Клименко.

Министр считает, что в дальнейшем эта проблема будет более социальной - "невосприятие одним слоем населения тот слой населения, который сбежал прямо от войны".

Возможные штрафы

В то же время в качестве наказания возможно будет административный штраф по возвращении в Украину. Но не в тех случаях, когда было нарушено законодательство.

"Конечно, если они проехали по поддельным документам – это уже уголовная ответственность", – подчеркнул глава МВД, отметив, что в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.

Говоря о "моральной стороне", министр объяснил, что это прежде всего "ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, обеспечивающих жизнедеятельность страны и находящихся за границей".

Поэтому, по словам Клименко, продолжается дискуссия по поводу юридических норм, которые "сведут" юридическую и моральную сторону этой проблемы в одно.

Важно. Порядок и правила пересечения государственной границы во время войны, а также категории граждан, которые могут это делать, определяет постановление правительства от 27 января 1995 г. № 57. В нее постоянно вносятся изменения и дополнения.