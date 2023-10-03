Ймовірно, в Україні застосують адміністративне покарання для тих, хто таким чином уникнув мобілізації. Зокрема, мова йде про сплату штрафу після повернення з-за кордону. Це припущення озвучив глава МВС України Ігор Клименко.
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За словами міністра, потрібно знайти золоту середину і водночас розробити загальний підхід до розв'язання проблеми.
Не треба закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, чи той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми,
– зазначив Клименко.
Міністр вважає, що надалі ця проблема буде більше соціальною – "несприйняття однією верствою населення ту верству населення, яка втікла просто від війни".
Можливі штрафи
Водночас в якості покарання можливо буде адміністративний штраф після повернення до України. Але не у тих випадках, коли було порушено законодавство.
"Звичайно, якщо вони проїхали по підробленим документам – це вже кримінальна відповідальність", – наголосив очільник МВС зауваживши, що у цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.
Говорячи про "моральну сторону", міністр пояснив, що це передусім "відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни і тих хто перебуває за кордоном".
Тож, за словами Клименка, наразі триває дискусія щодо юридичних норм, які "зведуть" юридичну і моральну сторону цієї проблеми в одне.