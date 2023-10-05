Фотограф цинічно назвав Україну "дурдомом". Зокрема, заявив, що постав перед вибором, чи жити в ньому і померти від війни, чи полетіти в Париж. Тож покинув Україну. До речі, в жодній сторіс Горбай не згадав про Росію, як агресора.

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"Жаль людей, які наївно вірять, що справді боротьба за якусь націю"

Горбай похвалився, що виїхав до Молдови разом з братом Романом. Щоправда, в деталі не вдавався. Заявив, що нібито скористався гугл-картами. Також фотограф закликав не давати хабар за перетин кордону.

"Це кримінал... Ми не платили жодної копійки нікому", – підкреслив Горбай.

Львівський фотограф Горбай втік за кордон / Скриншот

Він додав, що хоче, аби кожен поїхав. Свою втечу пояснив тим, що не хоче померти.

У нас постав вибір, або йдемо на війну, вмираємо за людей, які розкрадають Україну, мутять купу іншої дурні, такі як ТЦК чи патрульна поліція, або полетіти в Париж. Ми змирилися з тим всім і вирішили: Париж так Париж. І ось ми у Молдові, скоро вилітаємо,

– заявив Горбай.

Також додав, якщо комусь щось не подобається, то хай відписуються одразу. Виправдовувався, мовляв, на війні не принесе користі. Бо нібито не зміг би вистрелити, навіть, якби зброю націлили на нього. Також додав, що "є люди, які можуть вбивати".

Окрім того, він знову й знов повторював про "розкрадання грошей". Та заявив, що жаліє "наївних людей".

Жаль людей, які йдуть, наївно вірять, що тут справді боротьба за якусь націю, за правду якусь,

– сказав Горбай.

Ухилянт переконаний, що патріотизм, який зараз є, – не зовсім правильний. Йому шкода українців, які кладуть своє життя за можновладців та політиків. На його думку, Герої, які віддали своє життя за інших та нашу державу, отримують лише хвилину мовчання.

"Але особисто моя позиція, що навіть якби в мене стріляли і в мене був автомат, я б його кинув і дозволив себе вбити... З мене більше користі, коли я живий… Так, я сц*кло, я не хочу вмерти", – підкреслив Богдан.

На останок додав, що "звалив з України", скоріш за все, назавжди. Адже переконаний, що війна "затягнеться на роки". Тож у планах братів – здобути громадянство Іспанії.

Також зізнався, що його мало цікавить думка українців, бо буде орієнтуватися вже на інший ринок.

"Тут війною не буде пахнути. Я буду показувати, що робиться в Європі", – підкреслив Горбай.

Зверніть увагу! Нещодавно очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в Україні вже порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилянтів від мобілізації. Дехто підробляє документи ,переодягається в жінок та намагається так перетнути кордон. За незаконний перетин загрожує відповідальність.