Есть ли такое же право у родственников погибших гражданских и могут ли они уезжать за границу, ответили в Минобороны и Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады.
Советуем прочесть Выезд за границу, учет женщин и борьба с коррупцией: усилят ли мобилизацию в октябре 2023 года
Могут ли родственники погибших гражданских получить отсрочку
Прежде всего следует знать, что право на отсрочку от призыва разных категорий лиц определено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В 9 абзаце части 3 статьи 23 указано, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести "при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".
В ответ на журналистский запрос Минобороны и Комитет нацбезопасности подтвердили, что в законе не уточняется, кем именно должны быть погибшие или пропавшие люди, в том числе военные или гражданские, чтобы их родные имели право на отсрочку.
Указанное положение не содержит указания или ограничения относительно того, к какой категории гражданских или военных должны принадлежать близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей указанной статьи,
– сообщили в Комитете нацбезопасности.
При этом подчеркнули, что их разъяснение не имеет статуса официального толкования.
В Минобороны направили схожий ответ. В частности, отметили, что поддерживают позицию Комитета по поднятому вопросу
"Указанная норма Закона не содержит ограничений относительно того, к какой категории (военных или гражданских) должны принадлежать погибшие и пропавшие без вести близкие родственники женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей статьи 23 Закона", – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Важно "Спецбригады для мясных штурмов": кто запустил и какова цель нового российского фейка