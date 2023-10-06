Есть ли такое же право у родственников погибших гражданских и могут ли они уезжать за границу, ответили в Минобороны и Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады.

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Могут ли родственники погибших гражданских получить отсрочку

Прежде всего следует знать, что право на отсрочку от призыва разных категорий лиц определено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В 9 абзаце части 3 статьи 23 указано, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести "при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Справка. В соответствии с законодательством близкими родственниками являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

В ответ на журналистский запрос Минобороны и Комитет нацбезопасности подтвердили, что в законе не уточняется, кем именно должны быть погибшие или пропавшие люди, в том числе военные или гражданские, чтобы их родные имели право на отсрочку.

Указанное положение не содержит указания или ограничения относительно того, к какой категории гражданских или военных должны принадлежать близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей указанной статьи,

– сообщили в Комитете нацбезопасности.

При этом подчеркнули, что их разъяснение не имеет статуса официального толкования.

В Минобороны направили схожий ответ. В частности, отметили, что поддерживают позицию Комитета по поднятому вопросу

"Указанная норма Закона не содержит ограничений относительно того, к какой категории (военных или гражданских) должны принадлежать погибшие и пропавшие без вести близкие родственники женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей статьи 23 Закона", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Обратите внимание! Ранее юристы объясняли, что родственники погибших гражданских имеют право на выезд за границу. Впрочем, по словам журналистов, на горячей линии ГПСУ отметили, что речь идет только о людях, чьи родственники погибли или исчезли во время непосредственной защиты государства.