Чи є таке ж право в родичів загиблих цивільних і чи можуть вони виїжджати за кордон, відповіли в Міноборони та Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради.

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Чи можуть родичі загиблих цивільних отримати відстрочку

Перш за все варто знати, що право на відстрочку від призову різних категорій осіб визначене Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У 9 абзаці частини 3 статті 23 зазначено, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти "під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Довідка. Відповідно до законодавства, близькими родичами є чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

У відповідь на журналістський запит Міноборони та Комітет нацбезпеки підтвердили, що в законі не уточнюється, ким саме мають бути загиблі або зниклі люди, зокрема, військовими чи цивільними, щоб їхні рідні мали право на відстрочку.

Вказане положення не містить вказівки чи обмеження щодо того, до якої категорії – цивільних чи військових – мають належати близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) жінок та чоловіків, щоб на них поширювалася дія абзацу дев'ятого частини третьої вказаної статті,

– повідомили у Комітеті нацбезпеки.

При цьому наголосили, що їхнє роз'яснення не має статусу офіційного тлумачення.

У Міноборони надіслали схожу відповідь. Зокрема, зазначили, що підтримують позицію Комітету щодо порушеного питання

"Зазначена норма Закону не містить обмежень щодо того, до якої категорії (військових чи цивільних) мають належати загиблі та зниклі безвісти близькі родичі жінок та чоловіків, щоб на них поширювалася дія абзацу дев'ятого частини третьої статті 23 Закону", – підкреслили в оборонному відомстві.

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Зверніть увагу! Раніше юристи пояснювали, що родичі загиблих цивільних також мають право на виїзд за кордон. Втім, за словами журналістів, на гарячій лінії ДПСУ зазначили, що йдеться лише про людей, чиї родичі загинули або зникли під час безпосереднього захисту держави.