28 ноября, 19:06
В сети писали о взрывах и пожаре на Оболони в Киеве: что говорят в ГСЧС и полиции

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Киеве на Оболони произошел пожар в гаражах, который локализовали на площади 130 квадратных метров, вероятно, из-за взрыва кислородных баллонов, сказал в комментарии 24 Каналу представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
  • Полиция Киева сообщила, что взрыв произошел во время замены газовых фильтров в СТО, пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.

В Киеве вечером 28 ноября на Оболони слышали звуки взрывов и видели пожар. Там произошло возгорание в гаражах, которое локализовали спасатели.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Что известно о пожаре в Киеве 28 ноября?

Павел Петров рассказал, что на улице Богатырской в Оболонском районе произошло возгорание в гаражах.

По прибытию были обнаружены кислородные баллоны. Вероятно, они и вызывали какие-то взрывы, которые слышали рядом, но это было еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, 
– отметил представитель ГСЧС Киева.

На Оболони в Киеве видели пожар и дым: смотрите видео

Он также отметил, что на сейчас пожар локализовали на общей площади 130 квадратных метров. ГСЧС на месте контролирует ситуацию.

Впоследствии в полиции Киеве добавили, что правоохранители также работают на месте пожара в Киеве в Оболонском районе.


Пожар на Оболони в Киеве 28 ноября / Фото полиции Киева

"Предварительно установлено, что в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв", – отметили полицейские.

Правоохранители подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас все подробные обстоятельства взрыва и пожара выясняются.


Правоохранители и спасатели работают на месте, чтобы выяснить все обстоятельства пожара и взрыва / Фото полиции Киева

 Где еще были пожары в Киеве в последнее время и почему?

  • В Киеве на Кудрявском спуске 20 ноября произошел пожар в жилой многоэтажке из-за взрыва зарядной станции. Во время тушения пожара чрезвычайники спасли двух человек, в частности ребенка.

  • Утром 23 октября под зданием КГГА неизвестный мужчина поджег автомобильные шины, пожар быстро ликвидировали. Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого, местного жителя 1977 года рождения.

  • А 18 октября в Киеве произошел пожар в многоэтажке на улице Шота Руставели, который тушили более 100 спасателей всю ночь и утро. Из-за возгорания были изменения в работе общественного транспорта.