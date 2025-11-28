У мережі писали про вибухи та пожежу на Оболоні в Києві: що кажуть у ДСНС і поліції
- У Києві на Оболоні сталася пожежа в гаражах, яку локалізували на площі 130 квадратних метрів, ймовірно, через вибух кисневих балонів, сказав у коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров.
- Поліція Києва повідомила, що вибух стався під час заміни газових фільтрів у СТО, постраждалих немає, обставини інциденту з'ясовуються.
У Києві ввечері 28 листопада на Оболоні чули звуки вибухів та бачили пожежу. Там сталося загоряння у гаражах, яке локалізували рятувальники.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.
Що відомо про пожежу у Києві 28 листопада?
Павло Петров розповів, що на вулиці Богатирській в Оболонському районі сталося загоряння в гаражах.
По прибуттю було виявлено кисневі балони. Ймовірно, вони й спричиняли якісь вибухи, які чули поруч, але це було ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів,
– зазначив речник ДСНС Києва.
На Оболоні у Києві бачили пожежу і дим: дивіться відео
Він також наголосив, що на зараз пожежу локалізували на загальній площі 130 квадратних метрів. ДСНС на місці контролює ситуацію.
Згодом у поліції Києві додали, що правоохоронці також працюють на місці пожежі у Києві в Оболонському районі.
Пожежа на Оболоні в Києві 28 листопада / Фото поліції Києва
"Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух", – зазначили поліцейські.
Правоохоронці підкреслили, що постраждалих унаслідок інциденту немає. Наразі всі детальні обставини вибуху та пожежі з'ясовуються.
Правоохоронці та рятувальники працюють на місці, щоб з'ясувати всі обставини пожежі та вибуху / Фото поліції Києва
Де ще були пожежі у Києві останнім часом і чому?
У Києві на Кудрявському узвозі 20 листопада сталася пожежа в житловій багатоповерхівці через вибух зарядної станції. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували двох людей, зокрема дитину.
Уранці 23 жовтня під будівлею КМДА невідомий чоловік підпалив автомобільні шини, пожежу швидко ліквідували. Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного, місцевого жителя 1977 року народження.
А 18 жовтня у Києві сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі, яку гасили понад 100 рятувальників усю ніч і ранок. Через займання були зміни в роботі громадського транспорту.