Николаевська область охвачена огнем: масштабные пожары распространились на десятки гектаров леса
- Масштабный пожар охватил десятки гектаров в Николаевской области, продолжается более 16 часов с 11 августа.
- Тушение осложняется из-за ветра и отсутствия воды.
Пожар в лесах Николаевской области продолжается почти сутки. К тушению привлечены работники ГСЧС, лесники и местные жители.
Огонь охватил территорию около 40 гектаров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно о масштабном пожаре?
В Андреевском массиве Николаевской области пожарные более 16 часов ликвидируют крупный лесной пожар.
По информации ГСЧС, возгорание произошло вчера, 11 августа, примерно в 13:00. Однако сообщение к спасателям поступило уже тогда, когда огонь успел распространиться по лесу на значительную территорию.
В Николаевской области горит лес / Фото ГСЧС
Тушение пожара осложнилось из-за порывистого ветра и отсутствия источников воды поблизости.
К утру 12 августа пожарным удалось локализовать пожар, остановив его дальнейшее распространение. На месте работают 75 пожарных и 16 специализированных машин ГСЧС, а также 20 работников лесного хозяйства и 6 единиц техники.
Пожарные борются с огнем / Фото ГСЧС
К тушению пожара присоединились и местные жители, предприниматели и фермеры. Они предоставили транспорт и помогают создавать противопожарные барьеры.
К слову, большие лесные пожары бушуют и в Турции. Из-за быстрого распространения огня временно закрыли аэропорт и некоторые автомагистрали.