Пожежа в лісах Миколаївської області триває майже добу. До гасіння залучені працівники ДСНС, лісники та місцеві жителі.

Вогонь охопив територію близько 40 гектарів на Миколаївщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Читайте також У Брюховичах під Львовом сталося займання в пансіонаті для літніх

Що відомо про масштабну пожежу?

В Андріївському масиві Миколаївської області пожежники понад 16 годин ліквідують велику лісову пожежу.

За інформацією ДСНС, займання сталося вчора, 11 серпня, приблизно о 13:00. Однак повідомлення до рятувальників надійшло вже тоді, коли вогонь встиг поширитися лісом на значну територію.



На Миколаївщині горить ліс / Фото ДСНС

Гасіння пожежі ускладнилося через поривчастий вітер та відсутність джерел води поблизу.

До ранку 12 серпня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, зупинивши її подальше поширення. На місці працюють 75 пожежників та 16 спеціалізованих машин ДСНС, а також 20 працівників лісового господарства та 6 одиниць техніки.



Пожежники борються з вогнем / Фото ДСНС

До гасіння пожежі долучилися й місцеві жителі, підприємці та фермери. Вони надали транспорт і допомагають створювати протипожежні бар'єри.

До слова, великі лісові пожежі вирують і в Туреччині. Через швидке поширення вогню тимчасово закрили аеропорт та деякі автомагістралі.