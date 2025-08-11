Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про пожежу в Брюховичах 11 серпня?

Офіційне повідомлення від ДСНС було дуже коротким.

Брюховичі: займання у пансіонаті для літніх людей. На місці працюють підрозділи ДСНС, деталі згодом...

– інформують у відомстві.



Пожежа в Брюховичах 11 серпня / Фото ДСНС

Наразі це вся інформація від офіційних осіб. Не відомо, чи хтось постраждав. Про причину пожежі також не повідомляють.

Утім, Zaxid.net навів трохи більше деталей. Видання написало, що пожежа сталася в приватному пансіонаті для літніх людей "Ренамед" на вулиці Смолистій, 10. Журналісти написали, що рятувальники проводять евакуацію мешканців пансіонату, що видно з фото.

Довідка. Брюховичі – селище під Львовом. Воно фактично є курортом, адже розташовано серед мальовничих пагорбів і лісів.

Інші надзвичайні події на Львівщині

10 серпня мовилося, що озброєний чоловік узяв заручників у магазині "Арсен". Його швидко затримали, та в поліції повідомили: пістолета в чоловіка не було. Виявилося, що він конфліктував з охоронцем.