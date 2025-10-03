Вечером в четверг, 2 октября, на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эль-Сегундо, округ Лос-Анджелес, произошел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News и Los Angeles Times.

Что известно о последствиях пожара на НПЗ?

Правоохранители и пожарные прибыли на нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо после получения многочисленных сообщений о взрыве. Яркое оранжевое пламя было видно за много километров в Эль-Сегундо и районе Саут-Бей.

Справка. Город Эль-Сегундо расположен в нескольких километрах к югу от аэропорта Лос-Анджелеса.

В полиции отметили, что пока информации о пострадавших или эвакуации нет. Известно также, что нефтеперерабатывающий завод имеет собственную пожарную часть.

В сети также публикуют многочисленные видео масштабного пожара, охватившего Эль-Сегундо.

Пожар на НПЗ под Лос-Анджелесом: смотрите видео

Причина инцидента остается непонятной.

Пламя видно на значительном расстоянии: смотрите видео

Были ли похожие случаи?