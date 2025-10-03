Пламя видно за много километров: под Лос-Анджелесом вспыхнул масштабный пожар на НПЗ
- На нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо, округ Лос-Анджелес, произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар.
- Информации о пострадавших нет, причины инцидента пока что также не выяснили.
Вечером в четверг, 2 октября, на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эль-Сегундо, округ Лос-Анджелес, произошел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News и Los Angeles Times.
Читайте также В России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином: возник масштабный пожар
Что известно о последствиях пожара на НПЗ?
Правоохранители и пожарные прибыли на нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо после получения многочисленных сообщений о взрыве. Яркое оранжевое пламя было видно за много километров в Эль-Сегундо и районе Саут-Бей.
Справка. Город Эль-Сегундо расположен в нескольких километрах к югу от аэропорта Лос-Анджелеса.
В полиции отметили, что пока информации о пострадавших или эвакуации нет. Известно также, что нефтеперерабатывающий завод имеет собственную пожарную часть.
В сети также публикуют многочисленные видео масштабного пожара, охватившего Эль-Сегундо.
Пожар на НПЗ под Лос-Анджелесом: смотрите видео
Причина инцидента остается непонятной.
Пламя видно на значительном расстоянии: смотрите видео
Были ли похожие случаи?
В феврале 2025 года в Калифорнии уже был подобный инцидент. Тогда в городе Мартинес также произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company и вспыхнул пожар. По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 6 человек.
10 сентября масштабный пожар вспыхнул в литовском Вильнюсе – там загорелись газовые вагоны. Столб черного дыма был виден за несколько километров от эпицентра, в результате инцидента пострадал один человек.
В поселке Сволген, Нидерланды, произошел пожар в центре временного размещения украинских беженцев. К счастью, все жители были срочно эвакуированы.