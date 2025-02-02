Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mercury News.

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В США на НПЗ прогремел взрыв

Как пишут в СМИ, нефтеперерабатывающий завод принадлежит Martinez Refining Company. Вероятно, причиной взрыва стала утечка углеводородов. Однако официально о причинах пожара не сообщали.

Сейчас на НПЗ вспыхнул масштабный пожар, в результате которого черный густой дым охватил не только город Мартинес, но и округ Контра-Коста.



Взрыв на НПЗ в Калифорнии / Фото Jose Carlos Fajardo

В СМИ сообщают, что в результате инцидента пострадали 6 человек, четверо из них – госпитализированы. Все пострадавшие – работники нефтеперерабатывающего завода.

Пожар на НПЗ в Калифорнии: смотрите видео

Сейчас власти округа Контра-Коста призвали жителей Мартинеса и ближайших населенных пунктов оставаться в закрытых помещениях. Сейчас пожар локализовали, однако ликвидировать полностью не удалось. Пока неизвестно, какой объем горючего есть на НПЗ, и сколько цистерн охвачено огнем.

Местные власти также перекрыли движение по улицам, где расположен НПЗ. Хотя угрозы населению нет, однако власти предупреждают, что дым от пожара может вызвать раздражение глаз, носа и горла.

Жуткие кадры пожара на НПЗ в Калифорнии / Фото Jose Carlos Fajardo

Напомним, что в начале января Калифорнию охватили масштабные лесные пожары. Огонь охватил огромные территории, уничтожил дома мировых знаменитостей, а общие убытки оцениваются в миллиарды долларов.

Кроме того, в результате январских пожаров в Калифорнии погибло по меньшей мере 24 человека.