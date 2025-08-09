В исторической мечети Кордовы 8 августа произошел масштабный пожар. Это место, которое считается жемчужиной исламской архитектуры.

Что известно о пожаре в мечети Кордовы?

Пожар вспыхнул около 21 часа вечера. Издание ABC и другие СМИ сообщили, что на месте загорелась механическая машина для уборки.

Так, в пятницу в исторической мечети, которая стала собором, в Кордове вспыхнул пожар, но памятник удалось спасти, поскольку пожарные быстро локализовали огонь, о чем сообщил мэр испанского города.

На кадрах, которые распространялись в сети, было видно пламя и дым, что поднимался изнутри туристической достопримечательности.

К слову, вечером 15 апреля 2019 года в Париже горел знаменитый Собор Парижской Богоматери. Огонь удалось ликвидировать только через 9 часов, однако он сильно повредил здание.