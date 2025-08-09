Перлина ісламської архітектури: у мечеті Кордови сталася масштабна пожежа
- В історичній мечеті, яка стала собором, у Кордові 8 серпня спалахнула пожежа.
- Кадри в мережі показували полум'я та дим, що клубочилися зсередини туристичної пам'ятки.
В історичній мечеті Кордови 8 серпня сталася масштабна пожежа. Це місце, яке вважається перлиною ісламської архітектури.
Що відомо про пожежу у мечеті Кордови?
Пожежа спалахнула близько 21 години вечора. Видання ABC та інші ЗМІ повідомили, що на місці загорілася механічна машина для прибирання.
Так, у п'ятницю в історичній мечеті, яка стала собором, у Кордові спалахнула пожежа, але пам'ятку вдалося врятувати, оскільки пожежники швидко локалізували вогонь, про що повідомив мер іспанського міста.
На кадрах, які поширювалися в мережі, було видно полум'я та дим, що підімався зсередини туристичної пам'ятки.
Це місце, яке вважається перлиною ісламської архітектури, було збудовано як мечеть між VIII і X століттями під час мусульманського правління Омейядів. Після християнського завоювання в XIII столітті вона була перетворена на собор, зберігши елементи обох релігійних традицій.
До слова, ввечері 15 квітня 2019 року у Парижі горів знаменитий Собор Паризької Богоматері. Вогонь вдалося ліквідувати лише через 9 годин, однак він сильно пошкодив будівлю.