Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тhe Guardian.

Що відомо про пожежу у мечеті Кордови?

Пожежа спалахнула близько 21 години вечора. Видання ABC та інші ЗМІ повідомили, що на місці загорілася механічна машина для прибирання.

Так, у п'ятницю в історичній мечеті, яка стала собором, у Кордові спалахнула пожежа, але пам'ятку вдалося врятувати, оскільки пожежники швидко локалізували вогонь, про що повідомив мер іспанського міста.

На кадрах, які поширювалися в мережі, було видно полум'я та дим, що підімався зсередини туристичної пам'ятки.

Це місце, яке вважається перлиною ісламської архітектури, було збудовано як мечеть між VIII і X століттями під час мусульманського правління Омейядів. Після християнського завоювання в XIII столітті вона була перетворена на собор, зберігши елементи обох релігійних традицій.

До слова, ввечері 15 квітня 2019 року у Парижі горів знаменитий Собор Паризької Богоматері. Вогонь вдалося ліквідувати лише через 9 годин, однак він сильно пошкодив будівлю.