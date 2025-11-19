Россияне ударили по Львову: в городе вспыхнул масштабный пожар из-за возгорания шин

В течение ночи и утром 19 ноября россияне массированно атаковали Украину. В частности, под ударом оказался Львов.

Вследствие этого там вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

Какие последствия атаки на Львов?

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате этого пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.

Последствия атаки на Львов / Фото 24 Канала

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Во Львове вспыхнул пожар в результате атаки: видео 24 Канала

Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании,

– сообщил Садовый.



Задымление во Львове из-за российской атаки / Фото Садового

Он отметил, что на границе города горят гражданские склады с шинами, и попросил жителей для собственной безопасности закрывать окна. По словам мэра Львова, материал трудно потушить, поэтому ликвидация продолжается. Все службы работают на месте.

Российская атака на Львов: коротко о главном