Россияне ударили по Львову: в городе вспыхнул масштабный пожар из-за возгорания шин
- Россияне атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, в результате чего пострадали энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.
- Во Львове вспыхнул пожар из-за возгорания шин в гражданских складских помещениях, но жертв и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
В течение ночи и утром 19 ноября россияне массированно атаковали Украину. В частности, под ударом оказался Львов.
Вследствие этого там вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.
Какие последствия атаки на Львов?
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате этого пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Во Львове вспыхнул пожар в результате атаки: видео 24 Канала
Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании,
– сообщил Садовый.
Он отметил, что на границе города горят гражданские склады с шинами, и попросил жителей для собственной безопасности закрывать окна. По словам мэра Львова, материал трудно потушить, поэтому ликвидация продолжается. Все службы работают на месте.
Российская атака на Львов: коротко о главном
Громкий взрыв во Львове был слышен около 05:35 утром 19 ноября. Перед этим Воздушные силы в социальных сетях информировали о приближении ударных беспилотников российской армии к городу. Мониторинговые сообщества указывали, что "Шахедов" было как минимум два.
В дальнейшем дроны продолжали двигаться в сторону Львовщины. В общем на Западе возникла опасная ситуация и угроза не только ударов БПЛА, но и крылатых ракет. Городской голова Луцка писал, что перед этим враг проводил космическую разведку региона.
В 6:32 во Львове снова прогремели взрывы. Перед этим сообщалось о движении БПЛА в направлении города с юга. В 7:39 в городе в очередной раз было шумно.