Дело не в позоре: о чем активно предупреждают Трампа
- Дональда Трампа активно призывают надавить на Владимира Путина, чтобы избежать возможных негативных последствий для Европы и США.
- Политолог Олег Лисный отметил, что США должны осознать, что мир на пороге еще большего и кровавого конфликта, который может выйти за пределы Украины.
В адрес Дональда Трампа звучит все больше призывов об усилении давления на Россию. Белому дому нужно пойти на такой шаг, чтобы избежать возможных последствий.
Европейцы осознают угрозу и помогают Украине. Политолог Олег Лисный в эфире 24 Канала сказал, что также важно объяснить команде президента США.
Обратите внимание У Трампа есть еще один вариант давления на Путина, если мирные переговоры провалятся, – Politico
Почему Трамп должен надавить на Путина?
Лисный отметил, что ряд американских генералов в своих выступлениях пытаются объяснить Трампу, что, если так произойдет и Украина попадет в "тело" России, – этот очень мощный ресурс не опозорит Европу, а уничтожит ее.
Конечно, есть такой прекрасный океан, за которым якобы можно отсидеться. Но говорят, что нельзя отсидеться – война придет и в Соединенные Штаты Америки также со временем,
– заявил политолог.
Ведь, заметил он, хоть все якобы "отталкивают" от себя Третью мировую войну, на самом деле они ее "притягивают". Европейцы испугались и помогают Украине отстаивать свои интересы, что уже немало, главное – чтобы они и в дальнейшем так делали.
По словам Лисного, важно объяснять команде Дональда Трампа, что вопрос не в Нобелевской премии, и не в позоре. Дело в том, что мы на пороге еще большего и кровавого конфликта, который может выйти за пределы Украины. Он уже не локальный, а дальше будет еще хуже.
Кстати, любимая газета Трампа New York Post призвала его надавить на Путина экономическими методами, потому что только это может принудить Кремль к переговорам. Там отметили, что экономика страны-агрессора уже страдает от санкций, но этого недостаточно – нужно применить новые ограничения, поднять тарифы и перекрыть торговлю российской нефтью и минералами.
По его мнению, многие европейские лидеры это осознают, поэтому важно, чтобы они смогли объяснить это своему населению, которое ошибочно думает: если они не хотят воевать, то война к ним не придет.
Что говорит Трамп о войне России против Украины: последнее
- 21 августа Дональд Трамп высказал критику в адрес своего предшественника Джо Байдена за запрет Украине наносить удары вглубь России. Глава Белого дома отметил, что это делает невозможным победу в войне.
- А уже 25 августа президент США назвал войну России против Украины "большим конфликтом личностей". Это является свидетельством того, что Трамп все еще не понимает причин ее возникновения.
- Американский лидер снова дал России "две недели" на то, чтобы достичь договоренности о прекращении боевых действий. В случае отказа Путина встретиться с Зеленским он в очередной раз пригрозил "очень серьезными последствиями".