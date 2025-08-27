В адрес Дональда Трампа звучит все больше призывов об усилении давления на Россию. Белому дому нужно пойти на такой шаг, чтобы избежать возможных последствий.

Европейцы осознают угрозу и помогают Украине. Политолог Олег Лисный в эфире 24 Канала сказал, что также важно объяснить команде президента США.

Обратите внимание У Трампа есть еще один вариант давления на Путина, если мирные переговоры провалятся, – Politico

Почему Трамп должен надавить на Путина?

Лисный отметил, что ряд американских генералов в своих выступлениях пытаются объяснить Трампу, что, если так произойдет и Украина попадет в "тело" России, – этот очень мощный ресурс не опозорит Европу, а уничтожит ее.

Конечно, есть такой прекрасный океан, за которым якобы можно отсидеться. Но говорят, что нельзя отсидеться – война придет и в Соединенные Штаты Америки также со временем,

– заявил политолог.

Ведь, заметил он, хоть все якобы "отталкивают" от себя Третью мировую войну, на самом деле они ее "притягивают". Европейцы испугались и помогают Украине отстаивать свои интересы, что уже немало, главное – чтобы они и в дальнейшем так делали.

По словам Лисного, важно объяснять команде Дональда Трампа, что вопрос не в Нобелевской премии, и не в позоре. Дело в том, что мы на пороге еще большего и кровавого конфликта, который может выйти за пределы Украины. Он уже не локальный, а дальше будет еще хуже.

Кстати, любимая газета Трампа New York Post призвала его надавить на Путина экономическими методами, потому что только это может принудить Кремль к переговорам. Там отметили, что экономика страны-агрессора уже страдает от санкций, но этого недостаточно – нужно применить новые ограничения, поднять тарифы и перекрыть торговлю российской нефтью и минералами.

По его мнению, многие европейские лидеры это осознают, поэтому важно, чтобы они смогли объяснить это своему населению, которое ошибочно думает: если они не хотят воевать, то война к ним не придет.

