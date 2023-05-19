Во Львове правоохранитель с пистолетом напал на военного: что говорят в ГБР
Источник:ZAXID.NET
Во Львове вооруженный правоохранитель, работающий в уголовном розыске полиции, устроил стрельбу в машине военного. Известно, что между ними разразился конфликт.
Издание сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований во Львовской области, что инцидент произошел ориентировочно в 22:00 18 мая. Стрельба прошла на проспекте Червоной Калины во Львове.
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Что произошло между военным и правоохранителем
Известно, что вооруженный правоохранитель ворвался в автомобиль военного и начал стрельбу.
В салоне автомобиля, принадлежащего военнослужащему, произошел выстрел. Стреляли с устройства для отстрела резиновых шаров, принадлежащего работнику правоохранительного органа,
– рассказали в ГБР.
Следователи территориального управления ГБР во Львове:
- выехали на место происшествия;
- провели необходимые следственные действия;
- зафиксировали следовую информацию;
- изъяли пистолет с магазином и двумя патронами и гильзу.
По данным ГБР, военный, являющийся владельцем авто, подал заявление о прекращении рассмотрения сообщения о выстреле. Тем не менее возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Во Львове милиционер стрелял в машине военного / Фото Игоря Зинкевича
"Будет проведено всестороннее и полное расследование, по результатам которого дана оценка действий каждого лица, причастного к этому событию", – заверили в ГБР.
Они также объяснили, что в результате выстрела никто не пострадал, однако о причине конфликта пока нет информации.
Военнослужащий подал заявку о прекращении рассмотрения сообщения о выстреле / Фото Игоря Зинкевича
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