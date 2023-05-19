У Львові правоохоронець з пістолетом напав на військового: що кажуть в ДБР

У Львові озброєний правоохоронець, який працює в карному розшуку поліції, вчинив стрілянину в машині військового. Відомо, що між ними спалахнув конфлікт.

Виданню повідомили в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Львівській області, що інцидент трапився орієнтовно о 22:00 18 травня. Стрілянина відбулась на проспекті Червоної Калини у Львові.

Дивіться також Один з керівників 501 ОБМП "відправив" у полон 277 бійців: йому загрожує довічне за держзраду

Що трапилось між військовим та правоохоронцем

Відомо, що озброєний правоохоронець увірвався в автівку військового і розпочав стрілянину.

В салоні автомобіля, який належить військовослужбовцю, відбувся постріл. Стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль, який належить працівникові правоохоронного органу,

– розповіли в ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у Львові:

виїхали на місце події;

провели необхідні слідчі дії;

зафіксували слідову інформацію;

вилучили пістолет з магазином і двома патронами та гільзу.

За даними ДБР, військовий, який є власником авто, подав заяву про припинення розгляду повідомлення про постріл. Проте таки відкрили кримінальну справу за фактом хуліганства.



У Львові правоохоронець стріляв у машині військового / Фото Ігоря Зінкевича

"Буде проведено всебічне та повне розслідування, за результатами якого надано оцінку дій кожної особи, що причетна до цієї події", – запевнили в ДБР.

Вони також пояснили, що внаслідок пострілу ніхто не постраждав, однак про причину конфлікту наразі немає інформації.



Військовослужбовець подав заявку про припинення розгляду повідомлення про постріл / Фото Ігоря Зінкевича

У Івано-Франківську судитимуть офіцера