Предатель Царев обвинил российское руководство в тупости и коррупции
Бывший нардеп-регионал Олег Царев опубликовал видео, где раненый российский оккупант взорвал себя гранатой. Он начал обвинять российские власти из-за этого.
Царев обвиняет российских чиновников в тупости и коррупции, из-за которой теперь у России нет современного оружия и армия несет большие потери, пишет 24 канал.
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Царев оплакивает русского захватчика
Его беспокоит вопрос о чем думал русский солдат, когда взорвал себя гранатой. И эта история очень печальна для него.
Удивительно, почему он вдается в этот вопрос. Поскольку, если бы российская армия не пришла "освобождать" украинский народ, то ничего бы этого не произошло.
Соответствующий пост предателя опубликовал украинский блоггер и журналист Денис Казанский. Ведь сам Царев его уже удалил.
Ну да это же тот самый русский мир, который ты так любишь и которому пошел служить. Когда украинцы вышли на Майдан и прогнали таких же тупых воров, ты принял сторону воров, обзывал нас нацистами, призывал стрелять и убивать. Россия казалась тебе раем, потому что там воров не прогнали. Ну вот теперь и наслаждайся,
– написал Казанский.
Видео с оккупантом, которое опубликовал Царев
Что известно о беглом депутате
- Бывшему депутату от Партии регионов Олегу Цареву в сентябре сообщено о подозрении в государственной измене.
- Он известен своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с начала российской агрессии в 2014 году прятался от украинского правосудия.
- С начала российской агрессии предатель вместе с захватчиками незаконно приехал в Украину, в Киевскую область, для помощи в установлении оккупационного режима.
- В селе Катюжанка Вышгородского района он записывал интервью для пропагандистских СМИ, в которых дискредитировал украинские власти, оправдывал российское вторжение, пропагандировал идеи "русского мира" и т.д.