Царев обвиняет российских чиновников в тупости и коррупции, из-за которой теперь у России нет современного оружия и армия несет большие потери, пишет 24 канал.

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Царев оплакивает русского захватчика

Его беспокоит вопрос о чем думал русский солдат, когда взорвал себя гранатой. И эта история очень печальна для него.



Жалоб Царева / Скриншот

Удивительно, почему он вдается в этот вопрос. Поскольку, если бы российская армия не пришла "освобождать" украинский народ, то ничего бы этого не произошло.

Соответствующий пост предателя опубликовал украинский блоггер и журналист Денис Казанский. Ведь сам Царев его уже удалил.

Ну да это же тот самый русский мир, который ты так любишь и которому пошел служить. Когда украинцы вышли на Майдан и прогнали таких же тупых воров, ты принял сторону воров, обзывал нас нацистами, призывал стрелять и убивать. Россия казалась тебе раем, потому что там воров не прогнали. Ну вот теперь и наслаждайся,

– написал Казанский.

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