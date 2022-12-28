Царьов звинувачує російських чиновників у тупості та корупції, через яку тепер Росія не має сучасної зброї і армія зазнає великих втрат, пише 24 канал.
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Царьов оплакує російського загарбника
Його турбує питання про що ж думав російський солдат, коли підірвав себе гранатою. І ця історія є дуже сумною для нього.
Бідкання Царьова / Скриншот
Дивно, чому ж він вдається в це питання. Оскільки, якби російська армія не прийшла "визволяти" український народ, то нічого цього б не сталося.
Відповідний пост зрадника опублікував український блогер і журналіст Денис Казанський. Бо ж сам Царьов його вже видалив.
Ну так це ж той самий русскій мір, який ти так любиш і якому пішов служити. Коли українці вийшли на Майдан і прогнали таких же тупих злодіїв, ти став на бік злодіїв, обзивав нас нацистами, закликав стріляти і вбивати. Росія здавалася тобі раєм, бо там злодіїв не прогнали. Ну от тепер і насолоджуйся,
– написав Казанський.
Відео з окупантом, яке опублікував Царьов
Що відомо про депутата-втікача
- Колишньому депутату від "Партії регіонів" Олегу Царьову у вересні повідомлено про підозру у державній зраді.
- Він відомий своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а від початку російської агресії у 2014 році переховувався від українського правосуддя.
- З початку російської агресії зрадник разом з загарбниками незаконно приїхав до України, на Київщину для допомоги у встановленні окупаційного режиму.
- У селі Катюжанка Вишгородського району він записував інтерв’ю для пропагандистських ЗМІ, в яких дискредитував українську владу, виправдовував російське вторгнення, пропагував ідеї "руського міра" тощо.