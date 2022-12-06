Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Нагадаємо, у травні правоохоронці затримали брата Царьова на спробі організувати диверсії на Сході.

До речі Херсон – це Україна: Царьов видав нову "базу"

СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі

До реального строку ув’язнення засудили ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту "Новоросія" Олега Царьова.

Правоохоронці затримали зловмисника у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі.

Тепер брат Царьова просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають у полоні російських загарбників.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури,

– заявили у відомстві.

Як виявилось, за це окупанти обіцяли зловмиснику "крісло" голови Дніпропетровської ОДА у разі захоплення регіону.

Що знайшли у брата Царьова

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

Суд визнав зловмисника винним за статтею про терористичний акт.

СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі: дивіться відео

Нагадаємо, Олег Царьов вважає, що політика Владіміра Путіна за останні роки була "геніальною".