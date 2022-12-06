Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Напомним, в мае правоохранители задержали брата Царева на попытке организовать диверсии на Востоке.

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СБУ доказала вину брата Царева в терроризме

К реальному сроку заключения был приговорен вражеский приспешник, который готовил взрывы на Днепропетровщине. Злоумышленником является брат бывшего нардепа-предателя и одного из организаторов кремлевского проекта "Новороссия" Олега Царева.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы.

Теперь брат Царева просит включить его в списки обмена на украинцев, которые находятся в плену российских захватчиков.

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации в области. Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры,

– заявили в ведомстве.

Как оказалось, за это оккупанты обещали злоумышленнику "кресло" главы Днепропетровской ОГА в случае захвата региона.

Что нашли у брата Царева

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина России.

Суд признал злоумышленника виновным по статье о террористическом акте.

СБУ доказала вину брата Царева в терроризме: смотрите видео

Напомним, Олег Царев считает, что политика Владимира Путина за последние годы была "гениальной".