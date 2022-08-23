Признание палачей

Поэтому россии остается лишь проливать "большую кровь". Просто потрясающе. российские наZі открыто признают свою полную несостоятельность и импотенцию, но при этом считают, что расплачиваться за их ничтожность должны украинцы.

Важное Антоновский мост – все: изменят ли ситуацию последние конвульсии оккупантов

Даже такие, как этот пророссийский дядька, квартиру которого в Харькове уже вполне возможно разнесли российские артиллеристы.

Пророссийский харьковчанин возмутительно высказался об Украине в 2014 году: видео

"путин – бездарный м*дак, что все проср*л, поэтому теперь придется убить побольше украинцев", – объясняет нам тупой урод царев. Какой-то нечеловеческий п**дец. Тупо маньяки.



Сообщник оккупантов царев признал, что россия не отказывается от планов длительной кровопролитной войны в Украине / Скриншот страницы

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