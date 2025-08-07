Россия активно интегрирует Беларусь в военное дело. Оккупанты планируют открывать на белорусской территории промышленные площадки, объекты, которые будут работать на российский ВПК.

Таким образом их расположение будет недалеко от линии фронта. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Россия активно интегрирует Беларусь в военное дело. Они имеют большие планы по открытию некоторых промышленных площадок, объектов на территории Беларуси, которые будут работать на российский ВПК. Они будут географически расположены неподалеку от линии боевого соприкосновения. Будет намного проще везти, чем из-за Урала", – объяснил он.

Украина не атакует Беларусь

Иван Ступак отметил, что объекты на территории Беларуси полностью защищены от украинских ударов. Поэтому таким образом захватчики смогут изготавливать вооружение и комплектующие неподалеку от фронта. Говорилось о тракторном заводе, который делает комплектующие и агрегаты для российских систем залпового огня.

Украина никогда не решится атаковать Беларусь. У них расчет, что иначе наше государство получит еще тысячу километров фронта и окончательно "схлопнется" в этой войне,

– подчеркнул он.

Также известно, что в Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой России на учения "Запад 2025". Начинается активная подготовка. Поэтому украинские и западные разведки будут наблюдать за ситуацией.