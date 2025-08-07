Росія активно інтегрує Білорусь у військову справу. Окупанти планують відкривати на білоруській території промислові майданчики, об'єкти, які будуть працювати на російський ВПК.

У такий спосіб їхнє розташування буде неподалік лінії фронту. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Росія активно інтегрує Білорусь у військову справу. Вони мають великі плани щодо відкриття деяких промислових майданчиків, об’єктів на території Білорусі, які будуть працювати на російський ВПК. Вони будуть географічно розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Буде набагато простіше везти, ніж з-за Уралу", – пояснив він.

Україна не атакує Білорусь

Іван Ступак зазначив, що об'єкти на території Білорусі є повністю захищеними від українських ударів. Тому у такий спосіб загарбники зможуть виготовляти озброєння та комплектуючі неподалік фронту. Мовилося про тракторний завод, який робить комплектуючі та агрегати для російських систем залпового вогню.

Україна ніколи не наважиться атакувати Білорусь. У них розрахунок, що інакше наша держава отримає ще тисячу кілометрів фронту і остаточно "схлопнеться" у цій війні,

– підкреслив він.

Також відомо, що до Білорусі прибув перший ешелон з військовими та технікою Росії на навчання "Захід 2025". Розпочинається активна підготовка. Тому українські та західні розвідки будуть спостерігати за ситуацією.