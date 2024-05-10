Почему прекратилась польская блокада границы: экономист назвал результаты действий фермеров

Польские фермеры прекратили блокаду границ в ночь на 29 апреля. Поляки разблокировали все пункты пропуска, ведь получили все, что хотели от ЕС и властей Польши.

Такое мнение 24 каналу высказал экономист, исполнительный директор дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что объем продукции, которую Украина может поставлять на рынок Европы, значительно уменьшился. Даже при вступлении Украины в ЕС, наше место в европейском аграрном рынке может не иметь привилегий членства.

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Результат для Украины

По словам Пендзина, поляки "выдавили" из Брюсселя все, что хотели и даже больше, чем ожидали. Общий объем продукции, которую Украина может поставлять на европейский рынок в 2024 году меньше, чем в предыдущие годы.

Европейцы, под давлением польских аграриев, установили максимальный объем экспорта украинской аграрной продукции на уровне среднего значения, которое было достигнуто в 2022 – 2023 годах и во втором полугодии 2021 года. В 2024 году мы будем поставлять меньше на 100 миллионов евро,

– отметил экономист.

Что нужно польским аграриям

Украинская аграрная продукция для польского агрария, по словам Пендзина, была хорошим механизмом давления на Брюссель. Главная проблема польского агрария – зеленый курс, который провозгласил Европейский Союз. Этот курс предусматривает следующие изменения: уменьшение вдвое пестицидов и агрохимикатов, минус 10% посевных площадей фермера для обеспечения экологического разнообразия. Для поляков было важно его продлить или отменить.

Если мы вспомним, что польские аграрии – это фермерское хозяйство по размеру 10 гектаров, польский аграрий сидит на песчаных почвах, а украинский на черноземе, зарплата польского агрария 1600 долларов в месяц, а украинского – меньше средней в Украине, то надо понимать, кто является более конкурентно способным,

– объяснил экономист.

В результате, по словам Пендзина, фермерские хозяйства до 10 гектаров не будут проверяться, а большие хозяйства проверяться будут, но без штрафов.

Следующее требование поляков к ЕС – увеличение аграрных дотаций. 70% дохода европейского фермера – это дотации. Польские власти для своих аграриев, по словам экономиста, аргументируя это возмещением возможных убытков из-за украинской продукции на европейском рынке, предоставила аграриям около 150 миллионов евро.

По сути, поляки завоевали все, что хотели. В этой ситуации они сняли блокирование границ, потому что польские власти объявили приграничные зоны с Украиной объектами критической инфраструктуры, где, по польскому законодательству, нельзя осуществлять общественные акции протеста,

– отметил Пендзин.

Что будет дальше

Украина движется в Европейский Союз, по правилу которого не может быть никаких квот. То есть, по словам экономиста, когда Украина вступит в ЕС, экономические границы будут открыты. Однако от Брюсселя есть заявления о том, что сейчас страна, которая вступает в ЕС не будет сразу становиться полноценным его членом, будет система медленной интеграции.

Нам будут давать то, что будет согласовано с другими странами ЕС. Если польские и европейские аграрии будут против, мы дальше будем иметь ограничения по украинской продукции на европейском рынке,

– подчеркнул Пендзин.

Аграрные дотации тоже остаются болезненной темой для Украины. Министр аграрной политики ЕС заявил, что в случае вступления Украины в ЕС на дотации будут подпадать только фермерские хозяйства до 10 гектаров. Поэтому, по словам экономиста, нужно реалистично смотреть на украинское место в европейском аграрном рынке.

Однако стоит заметить, что Европа помогает Украине с аграрной продукцией. Например, Румыния строит автобан в Черновцы.

Я думаю, что поляки в близком времени почувствуют, что такое альтернатива продвижения своих грузов в ЕС через Румынию,

– добавил Пендзин.

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