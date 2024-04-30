Об этом 24 Каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что от польских пограничников не поступала информация о том, является ли эта акция временной. Ранее о возобновлении блокирования границы протестующими они сообщали заранее.

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Есть исключение

Спикер ГПСУ напомнил, что когда польские фермеры начинали блокирование движения для грузовых транспортных средств 9 февраля, то не пропускали грузовики на шести направлениях. Позже были разблокированы пункты пропуска "Краковец", "Шегини", "Устилуг", "Угринов".

На прошлой неделе разблокировали направление пункта пропуска "Ягодын". Это крупнейшее инфраструктурное направление на границе с Польшей, которое может пропускать большое количество грузовиков в сутки в обоих направлениях,

– пояснил он.

После открытия движения на пункте "Равва-Русская", больше нет направления, где бы происходило масштабное блокирование движения грузовиков. В то же время, по сообщению польских пограничников, на этом направлении не будут пропускаться грузовики, которые перевозят зерновые культуры.

"За исключением, если украинское зерно будет следовать транзитом. По другим направлениям такой информации не поступало", – подчеркнул Демченко.

Движение происходит везде

После того как постепенно разблокировались направления, начали уменьшаться очереди из грузовиков на границе.

Сейчас, по словам представителя ГПСУ, на крупнейшем инфраструктурном направлении – пункт пропуска "Ягодын" за сутки пересекает границу примерно 1300 грузовиков (в обе стороны). На других направлениях, которые являются инфраструктурно меньшими, количество грузовиков, пересекающих границу, меньше. Однако движение происходит везде,

"Надеемся, что блокировки со стороны польских фермеров не возобновятся, и движение будет происходить хотя бы так, как сейчас. Однако исключать этого нельзя", – отметил Андрей Демченко.

Деблокирование польско-украинской границы