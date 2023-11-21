Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести 3-дневную акцию протеста в четверг, 23 ноября. Об этом стало известно от Лукаша Мартына, одного из организаторов блокады.

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Фермеры были первой пострадавшей группой. Сейчас есть транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим,

– сказал Мартын.

Блокада, которая началась две недели назад, привела к тому, что с обеих сторон границы застряли до 20 000 автомобилей и побудила власти в Киеве предложить помощь в эвакуации застрявших водителей.

Чего хотят бастующие

Ранее члены Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились к президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен с просьбой пересмотреть соглашение о либерализации движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

Важно! Исполнительный орган Европейского Союза объявил в четверг, что любая попытка повторного введения лицензий или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически недопустима, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Украиной.

Ощутимые последствия блокады

Экономика Украины уже понесла убытки из-за блокады. В частности, из-за уменьшения количества ввозимых в страну товаров.

Трудности с экспортом. Уже сейчас в несколько раз подорожала логистика как экспортеров, так и импортеров.

Загруженность маршрутов, даже не блокируемых активистами. Поиск альтернативных маршрутов.

Снабжение товаров требует значительно больше финансовых затрат и времени, что приводит к росту стоимости продукции из-за простоя и увеличения затрат.

Если блокада будет продолжаться, в ближайшее время украинцы ощутят значительный рост цен на ряд товаров. Особенно это касается крупной бытовой техники и автогаза – продукции, обычно доставляемой из Польши автомобильным транспортом.

Кто стоит за блокировкой границы

Украинские перевозчики утверждают, что только одна организация польских перевозчиков поддержала блокировку границ, ранее активно сотрудничавшую с Российской Федерацией. Это решение было поддержано политическим представительством, которое руководит польским политиком Рафаэлем Меклером.