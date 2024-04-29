Переговоры с польской стороной были нелегкими, однако принесли результат. Об этом сообщил министр агрополитики Николай Сольский.

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Дискуссия будет продолжаться

По словам чиновника, хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем.

Сольский уточнил, что стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию.

7 мая уже должна состояться очередная встреча Министров сельского хозяйства Украины и Польши, на ней обсудят условия сотрудничества летом.

Напомним, что 29 апреля поляки открыли последний пункт пропуска – "Гребенное – Рава-Русская".

22 апреля польские митингующие прекратили блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной. На пункте "Ягодин – Дорогуск" было полностью восстановлено движение грузовиков.

Еще ранее забастовщики деблокировали еще три КПП: "Догобичув – Угринов", "Медика – Шегини" и "Корчева – Краковец".

Отметим, что 20 апреля к протестующим обратился премьер Дональд Туск с призывом не наносить вред Украине, когда решается судьба войны.

Блокирование границы: что известно