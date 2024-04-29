Юрист-аналитик Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что это слишком узкий взгляд исключительно на политическую проблематику, связанную с парламентскими выборами или выборами президента Польши, которые должны состояться в 2025 году. По такой логике процесс блокады украинско-польской границы должен был бы продолжаться еще год.

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Нагрузка начинает снижаться

По его словам, на самом деле этот вопрос не касается исключительно политики, поскольку сами блокировщики не ожидали политического лидерства. Это были представители бизнеса, фермеры, логисты, а также агитаторы, которые возглавляли весь стихийный процесс. А вот проблематика касается прежде всего экономического интереса Польши.

Украинской стороне в силу совокупности обстоятельств и факторов удалось достичь возможности экспортировать свою продукцию в меньшей степени через территорию Польши.

Мы говорим о целом комплексе мер и начало интенсивной работы с нормальным тоннажем работы наших портов, то есть экспорта продукции через Черное море, а также улучшение железнодорожного сообщения через Молдову, которое является альтернативным логистическим маршрутом. Как следствие, нагрузка на Польшу начинает постепенно снижаться,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что Европейский Союз принимает также организационные меры, то есть предоставление возможностей, связанных с квотированием для поляков перевозки наших грузов.

Угроза польской экономике

По словам юриста-аналитика, Польша рассматривает украинскую сельскохозяйственную продукцию как угрозу для собственной экономики, фермерства и занятых в экономике лиц.

Они будут принимать меры, связанных с контролем за логистикой, чтобы наша продукция не оставалась на территории Польши. Если она направляется транзитом через территорию Польши, то соответствующие суверенные органы отследят, чтобы продукция выехала из Польши и поехала в направлении другой страны или портов Греции, Средиземного моря и т. д.,

– сказал Андрей Вигиринский.

Он подчеркнул, что этот вопрос все же экономический, и нашими представителями правительства принимаются комплексные меры – альтернативные маршруты, договоренности и уступки, на которые приходится идти.

Блокирование украинско-польской границы: что известно