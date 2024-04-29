Юрист-аналітик Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що це надто вузький погляд виключно на політичну проблематику, пов'язану з парламентськими виборами чи виборами президента Польщі, які мають відбутися у 2025 році. За такою логікою процес блокади українсько-польського кордону мав би тривати ще рік.

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Навантаження починає знижуватись

За його словами, насправді це питання не стосується виключно політики, оскільки самі блокувальники не очікували політичного лідерства. Це були представники бізнесу, фермери, логісти, а також агітатори, які очолювали весь стихійний процес. А от проблематика стосується насамперед економічного інтересу Польщі.

Українській стороні через сукупність обставин і факторів вдалося досягти можливості експортувати свою продукцію меншою мірою через територію Польщі.

Ми говоримо про цілий комплекс заходів і початок інтенсивнішої роботи з нормальним тоннажем роботи наших портів, тобто експорту продукції через Чорне море, а також покращення залізничного сполучення через Молдову, який є альтернативним логістичним маршрутом. Як наслідок, навантаження на Польщу починає поступово знижуватись,

– зауважив Вігірінський.

Він додав, що Європейський Союз вживає також організаційних заходів, тобто надання можливостей, пов'язаних із квотуванням для поляків перевезення наших вантажів.

Загроза польській економіці

За словами юриста-аналітика, Польща розглядає українську сільськогосподарську продукцію як загрозу для власної економіки, фермерства і зайнятих в економіці осіб.

Вони будуть вживати заходів, пов'язаних з контролем за логістикою, щоб наша продукція не залишалася на території Польщі. Якщо вона прямує транзитом через територію Польщі, то відповідні суверенні органи відслідкують, щоб продукція виїхала з Польщі і поїхала в напрямку іншої країни чи портів Греції, Середземного моря тощо,

– сказав Андрій Вігірінський.

Він підкреслив, що це питання все ж таки економічне, і нашими представниками уряду вживаються комплексні заходи – альтернативні маршрути, домовленості та поступки, на які доводиться йти.

Блокування українсько-польського кордону: що відомо