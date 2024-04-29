Переговори із польською стороною були нелегкими, однак принесли результат. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.
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Дискусія триватиме
За словами чиновника, хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.
Сольський уточнив, що сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.
7 травня вже має відбутися чергова зустріч Міністрів сільського господарства України та Польщі, на ній обговорять умови співпраці влітку.
Нагадаємо, що 29 квітня поляки відкрили останній пункт пропуску – "Гребенне – Рава-Руська".
22 квітня польські мітингарі припинили блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною. На пункті "Ягодин – Дорогуськ" було повністю відновлено рух вантажівок.
Ще раніше страйкарі деблокували ще три КПП: "Догобичув – Угринів", "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".
Зазначимо, що 20 квітня до протестувальників звернувся прем'єр Дональд Туск із закликом не завдавати шкоди Україні, коли вирішується доля війни.
Блокування кордону: що відомо
- Епопея із блокуванням українсько-польського кордону тягнеться ще з листопада 2023 року. За цей період поляки то заблоковували, то відкривали КПП для вантажівок з України.
- Однією із вимог протестувальників було скасування "транспортного безвізу", який ввела Єврокомісія для водіїв з України з початком повномасштабного вторгнення.
- Мітингувальники вдавалися до відвертих провокацій. Зокрема, вони неодноразово висипали з вантажівок українське зерно.
- Коментуючи цю ситуацію, президент Польщі висловлював жаль, водночас заявляв, що його громадяни мають право на протест.
- Блокада кордону негативно позначилася на економіці нашої країни. Через неї затримувалися поставки гуманітарної і військової допомоги на фронт.
- Президент Зеленський закликав зустрітися урядам країн на кордоні, аби вирішити конфлікт. Втім, у Варшаві це запрошення відхилили.
- Втім, зустріч очільників урядів таки відбулася 28 березня.