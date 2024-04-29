Переговори із польською стороною були нелегкими, однак принесли результат. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.

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Дискусія триватиме

За словами чиновника, хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.

Сольський уточнив, що сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.

7 травня вже має відбутися чергова зустріч Міністрів сільського господарства України та Польщі, на ній обговорять умови співпраці влітку.

Нагадаємо, що 29 квітня поляки відкрили останній пункт пропуску – "Гребенне – Рава-Руська".

22 квітня польські мітингарі припинили блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною. На пункті "Ягодин – Дорогуськ" було повністю відновлено рух вантажівок.

Ще раніше страйкарі деблокували ще три КПП: "Догобичув – Угринів", "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

Зазначимо, що 20 квітня до протестувальників звернувся прем'єр Дональд Туск із закликом не завдавати шкоди Україні, коли вирішується доля війни.

Блокування кордону: що відомо