Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что шантаж польских фермеров удался. Практически все их требования так или иначе будут выполнены.

К теме В Польше одобрили изменения в помощи украинским беженцам: что изменится

Так, Еврокомиссия приняла решение, что за нарушение "зеленого курса" штрафовать не будут до 2027 года. Кроме того, фермерские хозяйства, которые имеют до 10 гектаров земли, вообще на это не будут проверять. А 80% всех таких хозяйств в Польше имеют как раз до 10 гектаров. Интересно, что среднее украинское фермерское хозяйство – это 89 гектаров.

Поляки хотели, чтобы "зеленый курс" вообще их не касался. Также правительство Польши с помощью ЕС нашло деньги, чтобы возместить так называемые "убытки" от поставок украинской аграрной продукции на европейский рынок. То есть польским фермерам просто увеличили дотации. Достигли ли они своей задачи? Да,

– отметил Пендзин.

Кроме того, европейские органы установили максимальный объем украинской аграрной продукции, которую можно поставлять в ЕС. Если объемы превысят, то будут ограничительные меры в виде квотирования.

Объем продукции, которую украинцы смогут поставлять на европейский рынок, уменьшился. По приблизительным оценкам, где-то на 100 – 150 миллионов евро в год. Этот вопрос поляки решили в достаточно специфический способ,

– сказал Пендзин.

Могут ли возобновиться протесты

Интересно, что параллельно Польша предоставила приграничным территориям статус объектов критической инфраструктуры. Теперь протестные мероприятия там можно делать только с разрешения от Варшавы

Впрочем, возобновятся ли протесты через некоторое время – все зависит от мировых цен на зерно. С 2022 года цены на продовольствие стабильно идут вниз. Это наносит удар по аграриям во всем мире. Этот процесс также, вероятнее всего, спровоцировал протесты польских фермеров. Они начали считать деньги – и увидели, что их стало меньше.

Конечно, они что-то там себе напридумывали; начали искать виновных. Думаю, что мы с вами увидим оживление антиукраинских аграрных настроений где-то в октябре – ноябре, когда основные сельскохозяйственные работы будут сделаны. Они посчитают деньги и поймут, что можно еще подоить центральную власть, чтобы иметь еще какую-то копейку. Тогда опять же начнут вспоминать об "электоральном поле; значении польского агрария для польского политика" и тому подобное,

– отметил Пендзин.

Поляки разблокировали границу: коротко