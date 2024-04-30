Что поспособствовало тому, чтобы поляки разблокировали границу и как расценивать провокационные заявления польских консерваторов, сказал 24 Каналу член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

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Евросоюз пошел на уступки польским фермерам

Буквально два дня транзит украинской продукции увеличился на 20%. Польское направление не основное для Украины, если сравнивать объемы, но важное для поставок именно в европейские и скандинавские страны органической продукции.

Блокада на пунктах пропуска снята благодаря влиянию Брюсселя совместно с Украиной. Ведь летом будут проходить выборы в Европейский парламент и возможны изменения различного характера.

Поэтому лучше разблокировать сегодня и не ждать, что будет летом,

– отметил Соломчук.

К тому же Евросоюз пошел на уступки польским фермерам и выделил для них большую сумму – дополнительная дотация на 1 тонну реализованной пшеницы будет достигать от 50 до 70 евро.

Для них (поляков – 24 Канал) это огромные средства и огромная поддержка, которой не было никогда в истории,

– отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Зерно из Украины не вредит польским производителям

В то же время лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что якобы украинское зерно – это зло и угроза для Польши. Это лишь часть предвыборной риторики, ведь выборы продолжаются – теперь уже в Европарламент.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики объяснил, есть ли реальные основания того, что транзит или экспорт украинского зерна вредит польским производителям.

Украинское зерно – это точно не зло, и Польша его не покупала в больших объемах. Оно преимущественно ехало транзитами. Думаю, для поляков большее зло – это товары, которые направляются из России через Польшу,

– ответил Соломчук.

По его мнению, рано или поздно польская сторона сама дойдет до ограничения экспорта из России, но для этого нужно время. После нескольких напоминаний, даже на уровне Президента Украины и правительства, поляки начали обращать внимание на эту проблему. По крайней мере частичные действия в этом направлении уже происходят, главное, чтобы эта политика была системной.

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