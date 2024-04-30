Що посприяло тому, аби поляки розблокували кордон та як розцінювати провокативні заяви польських консерваторів, сказав 24 Каналу член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

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Євросоюз пішов на поступки польським фермерам

Буквально два дні транзит української продукції збільшився на 20%. Польський напрямок не основний для України, якщо порівнювати об'єми, але важливий для постачання саме в європейські та скандинавські країни органічної продукції.

Блокаду на пунктах пропуску знято завдяки впливу Брюсселю спільно з Україною. Адже влітку відбуватимуться вибори до Європейського парламенту й можливі зміни різного характеру.

Через це краще розблокувати сьогодні й не чекати, що буде влітку,

– зазначив Соломчук.

До того ж Євросоюз пішов на поступки польським фермерам й виділив для них велику суму – додаткова дотація на 1 тонну реалізованої пшениці сягатиме від 50 до 70 євро.

Для них (поляків – 24 Канал) це шалені кошти та величезна підтримка, якої не було ніколи в історії,

– наголосив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Зерно з України не шкодить польським виробникам

Водночас лідер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що нібито українське зерно – це зло та загроза для Польщі. Це лише частина передвиборчої риторики, адже вибори продовжуються – тепер вже до Європарламенту.

Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики пояснив, чи є реальні підґрунтя того, що транзит або експорт українського зерна шкодить польським виробникам.

Українське зерно – це точно не зло, і Польща його не купувала у великих об'ємах. Воно переважно їхало транзитами. Думаю, для поляків більше зло – це товари, які прямують з Росії через Польщу,

– відповів Соломчук.

На його думку, рано чи пізно польська сторона сама дійде до обмеження експорту з Росії, але для цього треба час. Після кількох нагадувань, навіть на рівні Президента України та уряду, поляки почали звертати увагу на цю проблему. Принаймні часткові дії у цьому напрямку вже відбуваються, головне, аби ця політика була системною.

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