Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що шантаж польських фермерів вдався. Практично усі їхні вимоги так чи інакше будуть виконані.

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Так, Єврокомісія ухвалила рішення, що за порушення "зеленого курсу" штрафувати не будуть до 2027 року. Крім того, фермерські господарства, які мають до 10 гектарів землі, взагалі на це не перевірятимуть. А 80% усіх таких господарств у Польщі мають якраз до 10 гектарів. Цікаво, що середнє українське фермерське господарство – це 89 гектарів.

Поляки хотіли, щоб "зелений курс" взагалі їх не стосувався. Також уряд Польщі за допомогою ЄС знайшов гроші, щоб відшкодувати так звані "збитки" від постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Тобто польським фермерам просто збільшили дотації. Досягли вони свого завдання? Так,

– зауважив Пендзин.

Крім того, європейські органи встановили максимальний обсяг української аграрної продукції, яку можна постачати до ЄС. Якщо обсяги перевищать, то будуть обмежувальні заходи на кшталт квотування.

Обсяг продукції, яку українці зможуть постачати на європейський ринок, зменшився. За приблизними оцінками, десь на 100-150 мільйонів євро на рік. Це питання поляки владнали у досить специфічний спосіб,

– сказав Пендзин.

Чи можуть поновитися протести

Цікаво, що паралельно Польща надала прикордонним територіям статусу об'єктів критичної інфраструктури. Тепер протестувальні заходи там можна робити лише за дозволом від Варшави

Утім, чи поновляться протести через певний час – все залежить від світових цін на зерно. З 2022 року ціни на продовольство стабільно йдуть вниз. Це завдає удару по аграріях у всьому світі. Цей процес також, найімовірніше, спровокував протести польських фермерів. Вони почали рахувати гроші – і побачили, що їх стало менше.

Звісно, вони щось там собі напридумували; почали шукати винних. Думаю, що ми з вами побачимо пожвавлення антиукраїнських аграрних настроїв десь у жовтні – листопаді, коли основні сільськогосподарські роботи будуть зроблені. Вони порахують гроші і зрозуміють, що можна ще подоїти центральну владу, аби мати ще якусь копійку. Тоді знову ж почнуть згадувати про "електоральне поле; значення польського аграрія для польського політика" тощо,

– зауважив Пендзин.

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