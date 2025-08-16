Укр Рус
16 августа, 13:55
Реальный мир, освобождение пленных и давление на Россию: Зеленский согласовал позиции с лидерами Европы

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Зеленский отметил необходимость реального долговременного мира, освобождение пленных, возвращение детей и сохранение давления на Россию.
  • Украинский лидер в разговоре с Трампом подчеркнул важность введения санкций против Москвы.

После разговора с Дональдом Трампом 16 августа Владимир Зеленский еще дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами. Глава государства объяснил, в чем они заключаются.

Так, глава государства подчеркнул потребность в реальном долговременном мире, а не в очередной паузе между российскими вторжением, передает 24 Канал.

Что Зеленский говорит об окончании войны?

Президент заявил, что нужно:

  • как можно быстрее прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры;
  • освободить всех украинских пленных военных и гражданских;
  • вернуть похищенных Россией детей;
  • сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация.

В разговоре с Трампом Владимир Зеленский сказал, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.

Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины,
– подчеркнул политик.

Напомним, что в понедельник, 18 августа, он отправится в Вашингтон для встречи с Трампом.