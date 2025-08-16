После разговора с Дональдом Трампом 16 августа Владимир Зеленский еще дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами. Глава государства объяснил, в чем они заключаются.

Так, глава государства подчеркнул потребность в реальном долговременном мире, а не в очередной паузе между российскими вторжением, передает 24 Канал.

Что Зеленский говорит об окончании войны?

Президент заявил, что нужно:

как можно быстрее прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры;

освободить всех украинских пленных военных и гражданских;

вернуть похищенных Россией детей;

сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация.

В разговоре с Трампом Владимир Зеленский сказал, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.

Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины,

– подчеркнул политик.

Напомним, что в понедельник, 18 августа, он отправится в Вашингтон для встречи с Трампом.