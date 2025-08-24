Утром воскресенья, 24 августа, в День Независимости, в Киев прибыл Марк Карни. Это первый визит премьер-министра Канады в Украину.

О прибытии политик сообщил в Х, передает 24 Канал. Позже он также посетит несколько европейских стран.

Карни впервые прибыл в Украину

На вокзале канадского премьер-министра встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Киев прибыл Марк Карни: смотрите видео

В этот День независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине,

– написал Карни.

Зачем Карни посетит страны Европы?

В офисе премьер-министра Канады сообщили, что с 25 по 27 августа Карни посетит Польшу, Германию и Латвию.

Цель – усилить стратегическое партнерство между странами и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.

В частности, в Берлине запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы способствовать более тесному экономическому сотрудничеству и обсудить вызовы, связанные с насущной безопасностью. А для укрепления двусторонних отношений с Латвией канадский политик встретится с руководством страны в Риге.

Канада усиливает сотрудничество со своими давними европейскими союзниками в области торговли, энергетики и обороны. Вместе мы повысим безопасность, стабильность и процветание по обе стороны Атлантики,

– сказал Карни.

Что известно о Карни?