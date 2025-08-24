Премьер-министр Канады впервые прибыл в Украину
- Премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Украину в День Независимости, заявив о поддержке мирных усилий.
- После этого Карни посетит Польшу, Германию и Латвию с целью укрепления стратегического партнерства в торговле, энергетике и обороне.
Утром воскресенья, 24 августа, в День Независимости, в Киев прибыл Марк Карни. Это первый визит премьер-министра Канады в Украину.
О прибытии политик сообщил в Х, передает 24 Канал. Позже он также посетит несколько европейских стран.
Карни впервые прибыл в Украину
На вокзале канадского премьер-министра встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.
В Киев прибыл Марк Карни: смотрите видео
В этот День независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине,
– написал Карни.
Зачем Карни посетит страны Европы?
В офисе премьер-министра Канады сообщили, что с 25 по 27 августа Карни посетит Польшу, Германию и Латвию.
Цель – усилить стратегическое партнерство между странами и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.
В частности, в Берлине запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы способствовать более тесному экономическому сотрудничеству и обсудить вызовы, связанные с насущной безопасностью. А для укрепления двусторонних отношений с Латвией канадский политик встретится с руководством страны в Риге.
Канада усиливает сотрудничество со своими давними европейскими союзниками в области торговли, энергетики и обороны. Вместе мы повысим безопасность, стабильность и процветание по обе стороны Атлантики,
– сказал Карни.
Что известно о Карни?
- Карни стал новым премьер-министром Канады, сменив Джастина Трюдо, после выборов 27 апреля, на которых победила Либеральная партия.
- 6 мая Карни посетил Белый дом, где провел первые переговоры с Дональдом Трампом и заявил, что Канада не продается на фоне предложений о 51-м штате США.
- Карни поддерживает Украину и обещает дальнейшую поддержку в борьбе против российской агрессии.