Уранці неділі, 24 серпня, у День Незалежності, до Києва прибув Марк Карні. Це перший візит прем'єр-міністра Канади в Україну.

Про прибуття політик повідомив у Х, передає 24 Канал. Згодом він також відвідає декілька європейських країн.

Карні вперше прибув до України

У цей День незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні,

– написав Карні.

Навіщо Карні відвідає країни Європи?

В офісі прем’єр-міністра Канади повідомили, що з 25 до 27 серпня Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію.

Мета – посилити стратегічне партнерство між країнами та зміцнити співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.

Зокрема, у Берліні запланована зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом, аби сприяти тіснішій економічній співпраці та обговорити виклики, пов'язані з нагальною безпекою. А для зміцнення двосторонніх відносин з Латвією канадський політик зустрінеться з керівництвом країни в Ризі.

Канада посилює співпрацю зі своїми давніми європейськими союзниками в галузі торгівлі, енергетики та оборони. Разом ми підвищимо безпеку, стабільність і процвітання по обидва боки Атлантики,

– сказав Карні.