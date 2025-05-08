Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CBC News. Війна в Україні стала однією з ключових тем обговорення на особистій зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Канади Марка Карні, яка відбулася у Вашингтоні.

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Війна в Україні була у фокусі розмови Трампа й Карні

Трамп хотів почути позицію нового очільника Канади щодо найбільших глобальних викликів – зокрема, російсько-української війни, ситуації в Ірані та геополітичного напруження з Китаєм.

Попри те, що канадська делегація була стурбована ймовірним введенням каральних мит та заявами про 51-й штат, Трамп був налаштований на розмову про зовнішню політику.

Він запросив Карні на обід, щоб поділитися своїми баченнями щодо глобальної безпеки та виконання передвиборчих обіцянок, серед яких –припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану.

ЗМІ зазначають, що вирішення цих питань виявилося особливо складним завданням для нинішньої американської адміністрації. Водночас у Білому домі розглядають позицію Карні як таку, що може допомогти у формуванні стратегії Вашингтона щодо цих конфліктів.

Під час зустрічі лідери також торкнулися ситуації на Близькому Сході – зокрема в Ізраїлі, Газі та Ємені, де тривають бойові дії за участі хуситів. На думку джерел, факт, що Трамп прагнув почути думку Карні з таких питань, свідчить про повагу до нього та визнання його важливим гравцем на міжнародній арені.