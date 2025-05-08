Тому Мерц зібрався провести із Трампом "відверту телефонну розмову". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю канцлера телеканалу ZDF у вівторок, 6 травня.

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Коли Мерц та Трамп поспілкуються

Мерц із Трампом поспілкується уже у четвер, 8 травня.

Я поки що особисто не знайомий з Трампом, але маю намір говорити з ним відверто,

– сказав новий канцлер.

Він додав, що адміністрація Трампа поширює "абсурдні погляди" щодо Німеччини. Він закликав Штати "триматися якомога далі" від внутрішньої німецької політики.

"Я не втручався в американську виборчу кампанію і не займав жодної сторони. Я хотів би закликати американський уряд залишити німецьку внутрішню політику Німеччині та значною мірою триматися осторонь цих партійних міркувань", – сказав Мерц.

Також він пригадав критику США щодо рішення Федерального відомства з охорони Конституції визнати вкрай праву партію АдН правоекстремістською. Раніше американська сторона назвала це "замаскованою тиранією".

Мерц зауважив, що вважав, що Штати вміють розрізняти екстремістські партії та партії політичного центру.

Він заявив, що може обговорити це питання з Трампом під час запланованої розмови. Водночас додав, що "відкрито представлятиме" позиції Німеччини та Європи.

Разом ми навіть більші, ніж США. Кількість споживачів тут більша, ніж в Штатах та Канаді разом узятих. Тож нам є що запропонувати. Ми можемо щось зробити. Ми об'єднані, принаймні значною мірою, і це буде моїм посланням американському уряду,

– зауважив канцлер.

До слова, перша особиста зустріч Мерца з Трампом відбудеться на саміті НАТО в Гаазі не пізніше червня.