Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко в ефірі 24 Каналу розповів, що необрання Фрідріха Мерца канцлером Німеччини стало несподіванкою. Втім, не було повної впевненості, що Мерц переможе в першому турі, адже раніше серед членів коаліції – консервативного блоку ХДС-ХСС та Соціал-демократичної партії – було невдоволення.

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Що могло вплинути на голосування

Голосування було таємним, тому можливі були несподіванки. Це перший випадок на федеральному рівні, коли канцлера не обрали з першої спроби.

Але були дуже схожі ситуації на земельному рівні, коли прем'єр-міністрів федеральних земель не могли обрати з першого, інколи навіть з другого разу. А один випадок був, коли чотири рази намагалися обрати прем'єр-міністра однієї федеральної землі – і так і не обрали. Це завершило кар'єру політика,

– сказав Роман Гончаренко.

Він зазначив, що зараз у Німеччині непроста ситуація – як в економіці, так і в політиці. На другому місці в рейтингах – правопопулістська, нещодавно визнана правоекстремістською партія "Альтернатива для Німеччини".

Важливо! Фрідріх Мерц, лідер ХДС, став новим канцлером Німеччини. У другому турі за нього проголосували 325 депутатів Бундестагу, 289 були проти, 1 – утримався. Голосування було таємним.

За деякими опитуваннями, вона вже на першому місці. Важливе значення має і зовнішня політика: війна Росії проти України, а також непередбачуваний Дональд Трамп із його тарифною політикою та тиском на Німеччину.

На цьому тлі всі очікували, що Мерц швидко стане канцлером. Але ні ХДС-ХСС очевидно, що якісь партійні міркування того чи іншого депутата змусили зробити йому такий сигнал. І що це могло бути? Тут є різні версії. Хтось думає, що це могли бути молоді соціал-демократи, які були невдоволені коаліційною угодою. Вони вважають, що вона занадто жорстка в плані міграції для Мерца.Там обмеження міграції, нелегальної міграції є однією з ключових,

– сказав Роман Гончаренко.

Він додав, що також не проголосувати за Мерца могли деякі його однопартійці, які були незадоволені подіями останніх місяців. Зокрема через те, що Мерц перед виборами в лютому спробував обмежити міграцію та запропонував ініціативу, погодившись навіть на спільне голосування з "Альтернативою для Німеччини". Цю партію вважають дуже суперечливою і намагаються ізолювати в Бундестазі, але вона вже має понад 20 % підтримки.

Це стало набагато складніше. І тоді Мерца сильно критикували і соціал-демократи, і його у власній партії – не всі були згодні з цим курсом. Мерца критикували за те, що він пішов на зміни до Конституції, хоча до виборів обіцяв цього не робити,

– сказав Гончаренко.

Він пояснив, що зміни до Конституції пов'язані зі скасуванням боргових обмежень, аби збільшити витрати на оборону та інфраструктуру. Можливо, хтось із депутатів був розчарований, що не потрапив до уряду.

Ми ніколи цього не знатимемо, але факт залишається фактом: Мерц послаблений. Він стартує "з ляпаса" – такого дуже сильного, гучного, який помітили в Німеччині, звичайно, але не тільки – і за кордоном. І це його послаблює,

– сказав Гончаренко.

Він додав, що Мерц намагатиметься, аби всі якнайшвидше забули про це голосування. Зараз він вирушає в закордонні поїздки – до Франції і Польщі. Після такого початку Мерц та його союзники навряд чи захочуть допустити повторення подібного. Це занадто ризиковано.