Спершу він не набрав необхідної кількості голосів під час голосування в Бундестазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Taz.de.

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Які результати виборів у Німеччині

Згідно з оприлюдненою інформацією, під час другого туру за призначення Фрідріха Мерца канцлером Німеччини у вівторок, 6 травня, проголосували 325 депутатів Бундестагу, імена не називають, бо голосування є таємним. Водночас 289 виступили проти його кандидатури, ще 1 утримався.

За результатами голосування 69-річний Мерц став десятим канцлером Німеччини. Для набуття відповідних повноважень він має отримати посвідчення від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в палаці Бельвю. Після цього він офіційно обійме посаду канцлера.

Тепер має бути затверджений і новий склад уряду Німеччини.

Нагадаємо, у першому турі виборів канцлера лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зазнав невдачі у першому турі виборів канцлера до Бундестагу. Під час таємного голосування він отримав 310 з 621 поданого голосу, що на 6 менше за необхідну більшість у 316.