Сначала он не набрал необходимое количество голосов во время голосования в Бундестаге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Taz.de.

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Какие результаты выборов в Германии

Согласно обнародованной информации, во время второго тура за назначение Фридриха Мерца канцлером Германии во вторник, 6 мая, проголосовали 325 депутатов Бундестага, имена не называют, потому что голосование является тайным. В то же время 289 выступили против его кандидатуры, еще 1 воздержался.

По результатам голосования 69-летний Мерц стал десятым канцлером Германии. Для обретения соответствующих полномочий он должен получить удостоверение от федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. После этого он официально вступит в должность канцлера.

Теперь должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.

Напомним, в первом туре выборов канцлера лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потерпел неудачу в первом туре выборов канцлера в Бундестаг. Во время тайного голосования он получил 310 из 621 поданного голоса, что на 6 меньше необходимого большинства в 316.